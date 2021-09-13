كومان يوضح حقيقة التوتر مع رئيس برشلونة جوان لابورتا

عانى مدرب برشلونة الهولندي “رونالد كومان” والرئيس الحالي للنادي “جوان لابورتا” من علاقة متوترة خلال الأشهر الستة الماضية لكن المدير الفني الهولندي، كشف حقيقة الأمر، في تصريحات جريئة صباح اليوم الاثنين.

أخبر لابورتا رونالد كومان في الصيف أنه بحاجة لبعض الوقت للتفكير قبل أن يقرر في النهاية الاحتفاظ به كمدرب للنادي بسبب الضائقة المالية التي يمر منها البلوجرانا، وكذا غياب البديل المناسب في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من القصص حول علاقة الثنائي، حيث بدا لابورتا أنه يشير مؤخرًا إلى أن كومان لم يكن لديه السيطرة الكاملة على شؤون كرة القدم.

ووصلت الأمور إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أخبر كومان وسائل الإعلام الهولندية أن هناك مشاكل مع الرئيس، قبل أن يقلل من أهمية فكرة الخلاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

ماذا قال رونالد كومان عن علاقته مع جوان لابورتا؟

تحدث رونالد كومان قبل المباراة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في كامب نو يوم الثلاثاء، وقال “علاقتنا جيدة”.

وأوضح كومان “إذا كان هناك أي شيء، نتحدث. كلانا يريد الأفضل للنادي. النادي هو الشيء الأكثر أهمية. هناك أشياء نتحدث عنها، لكن ليس لدي مشكلة واحدة مع الرئيس.”

وتابع “يأتي إلى هنا كثيرًا، نحن نتحدث عن أشياء تتعلق بالنادي، ولا توجد شكاوى. لدينا بعض المشكلات، وتحدثنا واتفقنا في جميع النواحي “.

كما وجه كومان انتقادات لقوله “شكرًا لي، للنادي مستقبل” لكنه وضع هذه التعليقات في سياقها أيضًا، وأوضح “الشيء الوحيد الذي قلته هو أنني مدرب يمنح الفرص للاعبين الشباب”.

وأضاف “قلت ذلك بهذا المعنى. لا تعرف أبدًا ما إذا كان مدرب آخر سيعطي العديد من الفرص لهؤلاء اللاعبين، لأنهم المستقبل، هذا ما قلته، وليس” شكرًا لي “.

وأردف قائلاً “نعلم أنه وضع صعب لكننا نحسن الأمور وأنا مدرب يمنح الفرص للاعبين الشباب لأنهم مستقبل النادي”.

وحول تجديد عقده، قال لاعب برشلونة السابق نهاية القرن الماضي “ليس صحيحًا أن هناك شروطًا معينة للتجديد (اللعب بطريقة معينة، واللاعبين، إلخ). نحن لا نتحدث عنها في الوقت الحالي، على أي حال.”

وختم بالقول “كوني مدربًا لبرشلونة يتعلق بالفوز بالمباريات. نحن في لحظة نغير فيها الأمور في الفريق، نتقبلها ونعمل بجد. مستقبلي ليس مهمًا، مستقبل النادي والفريق مهم ولدينا فرصة يوم الثلاثاء مقابل فريق جيد للغاية للمنافسة وهذا أكثر أهمية من مستقبلي “.