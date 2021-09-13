بول بوجبا يميل إلى التجديد مع مانشستر يونايتد بدلاً من الانتقال إلى ريال مدريد

أقنعت العروض المميزة التي يقدمها مانشستر يونايتد بداية هذا الموسم الفرنسي بول بوجبا بالاستمرار في أولد ترافورد وعدم الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر في يوليو 2022، ما جعل أندية عديدة تراقب الوضع بهدف الظفر بخدمات لاعب خط الوسط بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي 2022، ابرزهم ريال مدريد الاسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظل الفرنسي رافضاً للتجديد مع مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، إلا أن البداية الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذا الميركاتو الصيفي المحترم الذي أقدم عليه النادي، يبدو أنه جعل لاعب خط الوسط يراجع أفكاره حول التجديد، وفقا لصحيفة أثليتيك البريطانية.

وتعاقد مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2021 مع النجم البرتغالي كريستيا رونالدونو في مفاجأة سارة لعشاق الشياطين الحمر، بالاضافة إلى الانجليزي جادون سانشو من بروسيا دورتموند، والمدافع الفرنسي رفائيل فاران من ريال مدريد، ما أعطى عمقاً إضافياً لتشكيلة المدرب أولي جونار سولشاير.

على مستوى النتائج، يتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن بعد مرور 4 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات على حساب ليدز يونايتد و ولفرهامبتون و نيوكاسل يونايتد في ظهور كريستيانو رونالدو لأول مرّة مع الفريق، وتعادل واحد أمام ساوثهامبتون في الجولة الثانية.