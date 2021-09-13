دوري ابطال اسيا 2021 | جارديم يتستر على بديل عبد الله عطيف أمام استقلال طهران

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تستر المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على التشكيل الأساسي أمام استقلال طهران الايراني وبالتالي الكشف عن بديل عبد الله عطيف في وسط الملعب، لغاية الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.
ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره استقلال طهران الايراني اليوم الاثنين ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وتقام المباراة على ملعب زعبيل الخاص بنادي الوصل الإماراتي.
ويفتقد الهلال في المباراة لكل من عبد الله عطيف المصاب، ومحمد كنو لتراكم البطاقات، ما جعل جارديم يفاضل بين اللاعب ناصر الدوسري أو محمد جحفلي للزج بأحدهما في مركز المحور خلال المباراة أمام الاستقلال وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.
وتضيف الصحيفة، أن المدير الفني البرتغالي، يتجه إلى الدفع باللاعب ناصر الدوسري كأساسي في هذا المركز، بدلاً من المدافع محمد جحفلي الذي سيبدأ من على مقاعد البدلاء.
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