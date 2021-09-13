الامارات | شباب الأهلي يجدد عقدي خميس ورضا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد عقدي خميس ورضا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب الشاب عيد خميس لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي عقده مع "فرسان دبي" في 2027، وفقاً لما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت أنها جدد أيضاً عقد حارس المرمى الشاب رائد رضا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده مع الفريق في 2025.

ويعد عيد خميس 22 عاماً من أبرز اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم في آخر ثلاث مواسم إلى الفريق الأول، إذ شارك للمرة الأولى مع "فرسان دبي" بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في موسم 2019-2020، ولعب 11 مباراة في الدوري، كما شارك في موسم 2020-2021 في 8 مباريات، بينما لعب الموسم الحالي مباراتين في الدوري، في المقابل يعد رائد رضا 22 عاماً من حراس المرمى المميزين في فريق الشباب.

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