الامارات | رونالدو يوجه صدمة جديدة إلى ريال مدريد.. ضياع صفقة مهمة على "الملكي"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يوجه صدمة جديدة إلى ريال مدريد.. ضياع صفقة مهمة على "الملكي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه رغم رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في 2018، إلا أن الصدمات تتوالى بصورة مباشرة وغير مباشرة على "الملكي" بسبب اللاعب البرتغالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه في الوقت الذي كان فيه ريال مدريد اقترب من حسم صفقة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بداية من الموسم المقبل، إلا أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد أسهم في تعطيل إتمام تلك الصفقة.

وأوضحت أن رونالدو أسهم في تغيير قرار بوغبا الذي كان يرفض تماماً تجديد عقده مع اليونايتد، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي سيوقع على عقده الجديد قريباً، وقرر الاستمرار في "أولد ترافورد".

وأشارت إلى أن عقد بول بوغبا ينتهي في يونيو 2022 ويحق له التوقيع إلى فريق في يناير المقبل، ولكن إدارة مانشستر يونايتد أصبحت مهمتها أكثر سهولة في الاحتفاظ بخدمات الدولي الفرنسي.

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