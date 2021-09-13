موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب متابعو كرة القدم المصرية عودة المنافسات المحلية مجدداً، حيث ستكون البداية مع مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي، حامل لقب مسابقة الدوري عن الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف بطولة كأس مصر خلال نسختها الأخيرة.

وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وسيذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" الفضائية، وقناة "تايم سبورت" بترددها الأرضي.

وكان مران الأهلي الأخير قد شهد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

كما شهد المران مشاركة المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني، وحرص لاعبو الفريق على الترحيب به خاصة أنه يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب المباراة الودية الثانية أمام المقاولون العرب وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏