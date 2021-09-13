شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: مرينا بعشوائية إدارية والأهلاوية كانوا يهنئون بعض بالتعادل مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، جماهير الدراويش بالصبر على الفريق في الفترة المقبلة ودعم الجهز الفنى الجديد بقيادة طلعت يوسف، وقال أبو جريشة على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى لتقديم طلعت يوسف: لا يمكن أن نطلب أكثر من المستطاع من الجهاز الفنى واللاعبين حتى لا يحدث انهيار، يجب أن نكون واقيعاً ونعرف أين نقف، الآن نقف في منطقة لم نكن بها قبل سنوات، الاسماعيلى دائماً كان ينافس على المركز الثالث في أغلب الأوقات، الأدائ كان عشوائياً في الخمس سنوات الماضية على مستوى الإدارة وكل شئ.

وأضاف: سنعيد الترتيب من جديد، ونطلب من الجهاز الفنى ألا نسقط في أزمة مثل الموسم الماضى، نريد أن نتقدم بضع خطوات عن الموسم الماضى، الإسماعيلى بنى اسمه على مدار سنوات وحضرت هذا الأمر وشاهدت أجيال العمالقة، وساهمت مع زملائى في بناء مجد الإسماعيلى، وعندما كنا نتعادل مع الأهلى كنا نشعر بالحزن في حين أنهم كانوا يهنئون بعضهم على التعادل معنا.

واصل: لا يمكن أن نقول أننا سنلعب على الدورى، بل يجب أن نعيد الترتيب ولا أنسى أن جماهير الاسماعيلى وقفت معنا لأول مرة رغم تعرضنا للهزائم، لأنهم كان لديهم قناعة بأن الجميع يعمل لمصلحة النادى.

ووقع طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد وأعضاء جهازه الفني المعاون علي عقود تولي تدريب الفريق، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وضم الجهاز الفني كل من ..

طلعت يوسف ..مديرا فنيا

محمد صلاح أبوجريشة ..مديرا للكرة

محمد إبراهيم ..مدربا

محمد حمص ..مدربا

خالد عبد الله .. مدربا لحراس المرمي

دكتور أحمد عبد اللطيف .. مخططا للاحمال.