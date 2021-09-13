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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مديرا فنيا لفريق غزل المحلة رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة عن تنصيب محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته مؤخرا وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي :
محمد عودة مديرًا فنيًا
طلعت محرم مدرب
ممدوح عبد الحي مدرب
محمد يونس مدرب حراس المرمى
محمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء
الجهاز الإدارى
طه السيد مدير إدارى
السيد الجمال إدارى
الجهاز الطبى
دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق
محمد عمر
رضا زين مدلك
ماهر عمارة مدلك