شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما الفرماوى لاعبة المصارعة: بحب هبة مجدى وعمرو دياب مطربى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سما الفرماوى" لاعبة المصارعة نادى سيجر والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم والأعمال الفنية.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ السلطات والأندومى.

من نجمك المفضل؟ هبة مجدى.

من مطربك المفضل؟ عمرو دياب.

التخصص فى الهندسة المعمارية.





لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟ لم يحدث معى من قبل هذا الموقف لكن لو حصل أفضل الانسحاب بسرعة.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ حنان ترك

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أكثر.