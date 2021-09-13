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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما الفرماوى لاعبة المصارعة: بحب هبة مجدى وعمرو دياب مطربى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سما الفرماوى" لاعبة المصارعة نادى سيجر والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
الرسم والأعمال الفنية.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
السلطات والأندومى.
هبة مجدى.
عمرو دياب.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
التخصص فى الهندسة المعمارية.
لم يحدث معى من قبل هذا الموقف لكن لو حصل أفضل الانسحاب بسرعة.
حنان ترك
الكاجوال أكثر.
احب الارتباط برجل يعمل فى مجال خارج الرياضة.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
هرفض.