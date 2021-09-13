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برة الملعب.. سما الفرماوى لاعبة المصارعة: بحب هبة مجدى وعمرو دياب مطربى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سما الفرماوى" لاعبة المصارعة نادى سيجر والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

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 ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والأعمال الفنية.


ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

السلطات والأندومى.

 

من نجمك المفضل؟

هبة مجدى.

 

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب. 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

التخصص فى الهندسة المعمارية.

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لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

لم يحدث معى من قبل هذا الموقف لكن لو حصل أفضل الانسحاب بسرعة. 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ 

حنان ترك

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكثر. 

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

احب الارتباط برجل يعمل فى مجال خارج الرياضة. 


لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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