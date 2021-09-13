شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على صعود 12 ناديا من القسم الثالث وإلغاء القرار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن القرارالأخير بصعود 6 فرق فقط من القسم الثالث إلى القسم الثاني واستمرار تأهل 12 فريق.

وطلب مسئولى اتحاد الكرة من الأندية إرسال خطابات باعتراضهم على عدد الاندية الصاعدة من القسم الثالث والعمل على تعديل العدد قبل أن يتم الموافقة على القرار.

تلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

أعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".

وأعلن اتحاد الكرة بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا 20 لاعبا ، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة والغاء "الوتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه