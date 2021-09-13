بالأرقام.. ماذا قدم 8 مدربين مع بيراميدز قبل التعاقد مع إيهاب جلال؟

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بيراميدز في التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوى خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى قدمت له إدارة الفريق الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فردا من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

واتفق مسئولو نادى بيراميدز مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بعدما رحل المدرب عن نادى الإسماعيلى بعد انتهاء الموسم، ليقود الفريق السماوى في الموسم المقبل.

ونستعرض ماذا قدم 8 مدربين مع بيراميدز قبل التعاقد مع إيهاب جلال..

البرازيلي ألبيرتو فالنتيم

أول مدرب تولى قيادة بيراميدز، ولكن لم يستمر طويلا، حيث قاد الفريق فى 3 مباريات فقط ببطولة الدوري، وحقق الفوز في مباراتين على إنبي وطلائع الجيش، وتعادل مع الإنتاج الحربي وتقاسم صدارة الدوري حينها برصيد 7 نقاط.

الأرجنتيني ريكاردو لافولبي





- عمل لافولبى كمدير رياضى لبيراميدز ثم تولى مهمة القيادة الفنية للفريق فى 7 مباريات بالفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2018.

حسام حسن

قاد حسن بيراميدز في 11 لقاء في بطولة الدوري حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 مباريات بينما لم يتعرض لأي خسارة.

الأرجنتينى رامون دياز





قاد نادي بيراميدز في 12 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة أمام الجونة، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبل 8 أهداف، وأكبر نتيجة حققها دياز فى قيادة بيراميدز كانت أمام سموحة بـ4 أهداف.

الفرنسى سبستيان ديسابر





تولى سبستيان ديسابر المهمة فى 8 يوليو 2019، وحقق الفوز فى 12 مباراة خلال 163 يومًا، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات، وأكبر فوز حققه مع بيراميدز أمام نواديبو فى الكونفدرالية بنتيجة 6 / 0.

- بعد رحيل ديسابر تولى عبد العزيز عبد الشافى المهمة بشكل مؤقت.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش





قاد الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفريق فى 32 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 9 وتعادل 3 مرات، سجل لاعبو بيراميدز 45 هدفا، واستقبل الفريق 25 هدفا.

الأرجنتينى أروابارينا





تولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.

اليونانى تاكيس جونياس

تولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وقاد الفريق في 12 مباراة نجح في الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.