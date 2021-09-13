شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يانكون عن حارس الأهلى الجديد: يمتلك قدرات الحارس الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، بمستوى مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الجديد مواليد 2003 القادم من الترسانة.

وأكد يانكون، أن مخلوف يؤدي بشكل جيد في تدريبات الفريق الأول التى شارك فيها الأيام الماضية، كما إنه يمتلك قدرات وإمكانيات للحارس الجيد.



مصطفى مخلوف

وتعاقد الأهلي مع مصطفى مخلوف خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من الترسانة مقابل 750 ألف جنيه، ونال الحارس الصاعد إشادة مسئولى الأهلي وأطلق عليه البعض لقب "خليفة"محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.

من ناحية أخرى، يخوض فريق الأهلى فى الخامسة عصر اليوم الاثنين، أولى مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد حيث يلاقى نظيره بتروجت على استاد التتش بالجزيرة، وقرر موسيمانى اعفاء لاعبو الأهلى الدوليين من خوض هذه الودية، لاسيما أن محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن انتظموا لأول مرة في التدريبات أمس الاحد استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي مع بتروجت اليوم بعد اعتذار فريق الاتصالات، فيما سيلعب الأهلي ودية ثانية الخميس المقبل أمام المقاولون العرب بالتتش أيضاً.