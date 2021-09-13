شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يوقع عقود تدريب الإسماعيلى لمدة موسم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد وأعضاء جهازه الفني المعاون علي عقود تولي تدريب الفريق، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وضم الجهاز الفني كل من ..

طلعت يوسف ..مديرا فنيا

محمد صلاح أبوجريشة ..مديرا للكرة

محمد إبراهيم ..مدربا

محمد حمص ..مدربا

خالد عبد الله .. مدربا لحراس المرمي

دكتور أحمد عبد اللطيف .. مخططا للاحمال.

شهد التوقيع كل من المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ،أمين الصندوق ،وعلي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية ،المشرف على الفريق الأول فضلا عن محمد إسماعيل المدير المالي للنادي.











