شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترب من التعاقد مع شركة الvar للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة التفاوض مع الشركة الاسبانية المسئولة عن تقنية حكم الفيديو var استعدادا للموسم الجديد والذي ينطلق يوم 25 أكتوبر من الشهر المقبل.

ويبحث مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الاتفاق على جميع البنود لتوقيع تعاقد لمدة موسم خاصة أن الموسم المنقضي لم يكن هناك عقد موقع بين الطرفين سواء اتحاد الكرة أو شركة تقنية الفيديو .

فتح مسؤولو اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الخاصة بتقنية الـvar من أجل التقدم لتطبيق التقنية في الدوري المصري استعدادا للموسم الجديد قبل ان يتم الاستقرار علي استمرار الشركة الحالية.

طالبت الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى الدورى المصرى للموسم الجارى بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة، خاصة أنها لم تحصل على أى مستحقات منذ أكثر من 4 أشهر .