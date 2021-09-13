شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم محمود جنش مع الزمالك بعد عرض فيوتشر لضمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الأبيض، فى الموسم المقبل، حيث كشف مصدر مقرب من الحارس، عن أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية، ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم جنش مع الزمالك بعد عروض الرحيل عن القلعة البيضاء..

- مشوار جنش مع الزمالك

شارك محمود جنش مع الزمالك فى 114 مباراة طوال مشواره مع القلعة البيضاء والممتد منذ موسم 2011 حتى الآن، بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز، و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.

واستقبل خلال تلك المباريات 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة، وتلقى 7 إنذارات وطُرد فى مباراتين وجاءت كالتالى:

- 73 مباراة فى الدورى الممتاز استقبل خلالهم 51 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 34 مباراة.

- 12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا استقبل خلالهم 13 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 5 مباريات.

- 14 مباراة فى الكونفدرالية استقبل خلالهم 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

- 14 مباراة فى كأس مصر استقبل خلالهم 8 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات.

- 1 مباراة فى السوبر المصرى لم يستقبل بها أى أهداف وحافظ على نظافة شباكه خلالها.

- مشاركات جنش مع الزمالك فى الموسم الماضى

شارك جنش مع الزمالك فى الموسم الماضى، خلال 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

واستقبل جنش 10 أهداف هذا الموسم بمعدل 5 أهداف فى مسابقة الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا.

فيما حافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات بمعدل 6 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

- أخر مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

فيما كانت أخر مباراة شارك فيها جنش مع الزمالك، أمام الإسماعيلى، فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز المُنقضى والذى توج به الزمالك للمرة الـ 13 فى تاريخه، وفاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

- بطولات جنش مع الزمالك

توج جنش مع الزمالك ببطولة الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات والكونفدرالية مرة والسوبر الأفريقى مرة والسوبر المصرى مرتين.