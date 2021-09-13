شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع عن تشبيه شقيقه بطارق حامد: يحيى حريف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيف الدرع لاعب نادى الزمالك، أن تشبيه جماهير القلعة البيضاء لشقيقه بطارق حامد لاعب الفريق الأبيض لكرة القدم، هو أمر منطقى من حيث السمات الشخصية لكن من حيث أسلوب اللعب فالأمر مختلف.

وقال سيف الدرع في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": يحيى به صفات الرجولة والجدعنة وشيل الفرقة والشخصية القيادية في الملعب مثل طارق حامد، ولكن ستايل اللعب مختلف بين الثنائى، طارق حامد عنيف وبيضرب ويكسر ولكن يحيى حريف.

وأضاف: أنا عصبى أكثر من يحيى ودائرتى محدودة لا أندمج كثيراً مع الجميع، ولكن يحيى لديه أصدقاء أكثر.

واصل: فريق برشلونة سنواجهه فى كأس العالم للأندية، وإذا نظرنا إليه فهو نصف منتخب فرنسا، وفريق الزمالك نصف منتخب مصر، وسبق أن لاعبناهم فى طوكيو، والمباراة الفرص بها متساوية بيننا للفوز.

من جانبه قال يحيى الدرع: تشبيه جماهير الزمالك لطارق حامد شئ عظيم لأنهم يشبهونى بأكثر لاعب بيشيل الفريق وأكثر اللاعبين خوفاً على الفريق، وفريق كرة القدم يستند عليه بشكل كبير، وأنا أحب أن أخرج 100% من قدراتى في المباراة.