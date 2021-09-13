شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يوجه رسالة للجماهير بعد توقيع عقود الإسماعيلى: صبرا على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، جماهير الدراويش بالصبر على الفريق حتى يخرج من كبوته خلال الفترة المقبلة، وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": النادى الإسماعيلى اسم لا يستطيع أحد الحديث عنه والتواجد فيه شرف لأى فرد، والنادى أخرج أجيالاً عظيمة وإذا تعرض في الفترة الأخيرة لكبوة فبالإمكان الخروج منها، وهذا ليس معناه أن يخرج منها غداً ولكن بالتعاون مع الجماهير والفريق والإدارة سنتخطاها.

وأضاف: كان هناك جلسة بالأمس امتدت لمدة ساعتين واليوم تم التوقيع على ما اتفقنا عليه، الجهاز الفنى يضم شخصيات متناغمة إلى حد كبير بعيداً عن القدرات والمهارات، والتناغم من أساسيات النجاح.

وتابع: الإسماعيلى من الأندية الجماهيرية التى يصعب على أى فرد أن يتجاهلها، والأجيال السابقة ساهمت في هذا، شحتة كلاعب ومدرب لا يمكن الحديثولم أكن أهعرف أن الجماهير تشبهنى به، عنه وصبراً على الفريق.

واختتم: إذا كان الفريق يسعى لتصحيح المسار فيجب الدعم من كل الأطراف، وسنتجه إلى معسكر في الإسكندرية.