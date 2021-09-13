شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب اتحاد السلة لإنهاء إجراءات قيد المحترف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى فريق سلة الزمالك فى إنهاء إجراءات قيد وتسجيل المحترف الجديد إدجار سوسا، فى قائمة الفريق بسجلات اتحاد كرة السلة حتى يتمكن من المشاركة فى البطولات المقبلة.

وخضع اللاعب إلى الكشف الطبى لاستلام نتيجته وتقديمها ضمن الأوراق التى يتم تسليمها للاتحاد مع قيمة قيد اللاعب فى صفوف الفريق الأبيض.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.