شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يوجه رسالة خاصة إلى طارق حامد من طائرة العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وسيف الجزيرى، لاعبى الزمالك ومنتخب تونس، رسالة خاصة إلى طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، من طائرة عودة الثنائى إلى مصر بعد نهاية الإجازة التى حصلا عليها بعد المشاركة مع المنتخب التونسى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قطر، 2022.

ونشر حمزة المثلوثى فيديو عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصحبة سيف الجزيرى للاحتفال بعيد ميلاد طارق حامد، الذى سيحل يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، مُداعبينه بأنهم سيقوموا بالاحتفال به كل يوم لحين موعد عيد ميلاده.

شارك طارق حامد على مدار مشواره مع الزمالك فى 266 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 8 أهداف وحصل على 59 إنذار وطرد فى 5 مباريات، وتوج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصرى مرتين والسوبر الإفريقى مرة وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.