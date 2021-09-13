شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز النادى الـ11 في مسيرة إيهاب جلال التدريبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى إيهاب جلال المهمة الفنية لقيادة نادى بيراميدز خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى قدمت له إدارة الفريق الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.

وقاد اليوناني تاكيس مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة نجح في الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

واتفق مسئولو نادى بيراميدز مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بعدما رحل المدرب عن نادى الإسماعيلى بعد انتهاء الموسم، ليقود الفريق السماوى في الموسم المقبل.

ويعد إيهاب جلال المدرب المصرى الثانى بعد حسام حسن الذى يقود بيراميدز، وسيكون الفريق السماوى هو النادى الحادى عشر في مسيرة إيهاب جلال بعد الإسماعيلى.

ونستعرض مشوار إيهاب جلال قبل تدريب بيراميدز في التقرير التالى..

المحطة الأولى: كهرباء الإسماعيلية

المحطة الثانية: الحمام

المحطة الثالثة: كفر الشيخ

المحطة الرابعة: تليفونات بنى سويف

المحطة الخامسة: مصر المقاصة

المحطة السادسة: إنبى

المحطة السابعة: الزمالك

المحطة الثامنة: أهلى طرابلس

المحطة التاسعة: المصرى

العودة مجددا للمقاصة

المحطة العاشرة: الإسماعيلى