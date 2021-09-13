شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة هونج كونج الدولية للإسكواش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش " PSA"، تأجيل بطولة "هونج كونج " الدولية، والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة بين 29 نوفمبر المقبل وحتى 5 ديسمبر، إلى عام 2022 بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد -19.

جاء قرار PSA ومنظموا بطولة Hong Kong Squash من أجل حماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والجماهير.

ويعتبر البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، هو أخر لاعب مصرى متوج بلقب بطولة هونج كونج فى أخر نسخة أقيمت قبل انتشار وباء كورونا.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر سبتمبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الحادى عشر على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التى أقيمت فى أغسطس الماضى.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة بريطانيا أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتقدمت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز الخامس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

بينما اقتحمت نوران العربى لاعبة وادى دجلة قائمة التوب 10 لتستقر في المركز العاشر لتسيطر سيدات الاسكواش على 6 مراكز في قائمة أول عشر لاعبات على مستوى العالم.