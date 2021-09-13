شكرا لقرائتكم خبر عن الشقيقان يحيى وسيف الدرع يتحدثان عن إنجاز سوبر اليد بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الشقيقان، يحيى وسيف الدرع، لاعبا فريق اليد بنادى الزمالك، عن ذكريات التتوج بكأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 28/27، ليتأهل الفريق الأبيض للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال يحيى الدرع في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أصبح لدينا 3 لاعبين في كل مركز بإمكانهم اللعب بنفس الكفاءة وندخل اللقاء واثقين في كل جهودنا، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظن الجماهير.

وأضاف: قبل تسجيل هدف الفوز في أخر ثانية دار حوار بينى وبين ابراهيم المصرى وقال لى "هتعمل ليه"، فقلت له "أنا عندى فرح ولو لعبت وقت إضافى هيضيع عليا"، بعد اللقاء توجهت لفرح أحد أصدقائى وكان زملكاوى وفرح جداً بعدما أخبرته بتتويجنا بالسوبر.

من جانبه قال سيف الدرع: قبل الانضمام للزمالك يحيى شرح لى كل المزايا والعيوب لكل القرارات كأخ وليس لاعب، بالتأكيد كنا نتمنى أن نتواجد في فريق واحد ولكنه أوضح لى الأمر لأتخذ القرار المناسب.

وتابع: بعدما تعرض للطرد شعرت بالقلق من النتيجة ولكن كنت متأكد أثناء تقدم يحيى لتسديد الكرة الحاسمة أنه سيحرز هدف الفوز، ولكن لم يكن يمكننى الحديث مع اللاعبين بسبب الطرد وقتها.