شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. أحمد عبد اللطيف مخطط للأحمال فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى بالدكتور أحمد عبد اللطيف ليكون مخطط الأحمال للدراويش بالموسم الجديد وهى المرة الثالثة التى يتواجد فيها داخل القلعة الصفراء وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

ففى يوم 25 مارس 2012 .. قرر الجهاز الفنى للإسماعيلي بقياده محمود جابر، الإستعانه بـ " الدكتور أحمد عبد اللطيف " مخطط الأحمال من أجل وضع برنامج قوى لرفع الحالة البدنية للاعبين بسبب طول فترة توقف النشاط الكروى بعد مذبحة بورسعيد

يوم 27 مارس 2012 .. أعلن النادى الإسماعيلى، إنضمام " الدكتور أحمد عبد اللطيف " مخطط الأحمال بدون مقابل بناءًا على رغبته وبسبب علاقته المتميزة بمحمد وهبه المدرب العام

يوم 29 مارس 2012 .. جاءت تصريحاته بعد الإنضمام إلى الإسماعيلى على النحو التالى ..

* سعيد بالعمل داخل النادى الإسماعيلى ومع جهاز محترم بقياده محمود جابر المدير الفني وأيضا لتواجد محمد وهبه المدرب العام الذي سبق وعملت معه في كثير من الأندية.

* قمت بالتنازل عن المقابل المادى لحبى الشديد للإسماعيلى.

* عقدت جلسة مع محمود جابر المدير الفنى والتي شرحت له وجهه نظري في العمل والتي سيتم التخطيط لها في الفترة المقبلة.

* أنه فى حالة عدم عودة النشاط الرياضى فى هذه الفترة فسوف تشهد خوض تدريبات يومية على مدار خمسة أيام فى الأسبوع ومنها خوض مباراتين وديتين كل أسبوع للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين.

* أن هذه التدريبات سوف تشهد قبل نهاية فترتها إجراء قياس بدنى للاعبين للوقوف على مستواهم والعمل على إنهاء هذه الفترة بمعدل عالى.

* سوف نقوم بعمل تدريبات بدنية تبدأ من المتوسط ثم فوق المتوسط وذلك حتى يصل اللاعب إلى المعدل الأعلى فى نهاية البرنامج.

يوم 19 مايو 2012 .. رحل عن الإسماعيلى

يوم 25 مايو 2013 .. قرر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة محمد وهبه ضم " الدكتور أحمد عبداللطيف " مخطط الأحمال إلى الإسماعيلى للمرة الثانية فى تاريخه ولكنه لم يستمر طويلًا