شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشيد بحل وفاق سطيف لأزمة فريق فورتشن فى رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، بتصرف نادى وفاق سطيف الجزائرى، والذى قام بمشاركة فريق فورتشن الجامبى رحلة العودة الجزائر لعدم وجود وسيلة للفريق من أجل السفر للعب مباراة العودة.

ونشر موسيمانى عبر حسابه على تويتر صورة لسفر الفريق مصحوبة بتعليق: لا يمكن إخفاء مثل هذه القصص الجميلة لم يكن لدى فورتشن أي وسيلة للسفر إلى الجزائ، وعلى الرغم من الخسارة 3 - 0 لصالح فورتشن وسوء التفاهم مع النقل إلى المكان، وافق وفاق سطيف على مشاركة رحلتهم مع نادي فورتشن إلى الجزائر.

وتعرض وفاق سطيف الجزائري لخسارة ثقيلة خارج أرضه (3-0)، على يد فورتشن الجامبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضى.



موسيمانى

وأكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه لم يرى مثل جماهير القلعة الحمراء في حبها للفريق، وقال موسيمانى في تصريحات صحفية: لا أعتقد أننى رأيت مثل جماهير الأهلى، يحبون كرة القدم ويعشقون الفريق، عندما نصف الأهلى بكلمة واحدة يمكن أن نطلق عليه "أمة".

وأضاف موسيمانى: بدأت لعب كرة القدم بشكل محترف، في سن 18 عام، ولكن لعبت أيضا في سن 16 و17 عام.

وتابع موسيمانى: أسرتى وزوجتى بالتحديد ساعدتني كثيرا على اتخاذ القرار بتدريب الأهلى.