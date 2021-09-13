الامارات | سموحة يدعم صفوفه بظهير الزمالك السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدعم صفوفه بظهير الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "المصري اليوم" عن تعاقد نادي سموحة، مع الظهير الأيسر السابق لناديي الزمالك والبنك الأهلي، بهاء مجدي، وذلك في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع إلى أن مجدي شارك ليلة الأحد، في مرانه الأول مع سموحة، وذلك بعد الانتهاء رسمياً من توقيع العقد مع النادي السكندري، خاصة أن التعاقد جاء بناءً على استجابة إدارة النادي برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لطلب المدير الفني للفريق أحمد سامي، في تعويض النقص على صعيد مركز الظهير الأيسر، بعد أن تم الاستغناء عن اللاعب محمود معاذ.

وجاءت صفقة بهاء مجدي، لتضاف إلى قائمة تعاقدات سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي ضمت مهاجم بلدية المحلة عمار شرف الدين، والغاني إليا سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والأنغولي السابق، وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا، ومصطفة الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة، وعبد الرحمن عامر لاعب خط وسط أنبي، والإنغولي داسافا، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لاعبا النادي الأهلي.

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