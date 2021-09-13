الامارات | فريق سعودي يتعرض إلى "صدمة" في كل جولة (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سعودي يتعرض إلى "صدمة" في كل جولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي واقعة غريبة بطلها فريق الشباب السعودي، إذ يحصل أحد لاعبيه في كل جولة على البطاقة الحمراء.

ولم ينجُ الفريق من صدمة البطاقة الحمراء إلا في الجولة الأولى أمام أبها وهي المواجهة التي خسرها 1-2.

وبدأت القصة في الجولة الثانية حينما نال إيغور ليشنوفسكي البطاقة الحمراء، حينما كان فريقه متقدماً 3-2 على الاتفاق، وعقب الطرد نجح الأخير في تسجيل هدف التعادل 3-3 الذي انتهت عليه المواجهة.

وتواصلت "متلازمة الحمراء" في الجولة الثالثة، إذ تعرض الثنائي إيفر بانيجا وعلي مجرشي للطرد في لقاء الفتح الذي انتهى بخسارتهم صفر-2.

واستمرت حالات الطرد في الجولة الرابعة من المسابقة، إذ تلقى باولينيو البطاقة الحمراء الرابعة لفريقه في الموسم الحالي في مواجهة الحزم لكن الفارق كان في أن الفريق نجح في تحقيق الفوز رغم النقص العددي.

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