الامارات | الأهلي المصري يكلف عماد متعب بـ "منصب جديد"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكلف عماد متعب بـ "منصب جديد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ"الإمارات اليوم" عن اقتراب عماد متعب من تمثيل "القلعة الحمراء" في رابطة الأندية المصرية.

وقال المصدر إن "عماد متعب بات هو الأقرب لتمثيل الأهلي في رابطة الأندية المصرية التي سيتم انتخابها 19 سبتمبر الجاري".

وبحسب لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة فإنه يجب على كل فريق اختيار ممثل له داخل رابطة الأندية بشرط ألا يكون موظفا داخل النادي أو في مجلس إدارته.

وكان نادي البنك الأهلي أحد أندية الدوري الممتاز قد وقع اختياره على لاعب الأهلي الأسبق، محمد فضل لاعب الأهلي ليكون ممثلا عنه في رابطة الأندية.

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