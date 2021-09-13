شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى: شعبية المصرى شجعتنى على قبول العرض والكرة المصرية مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعبانى، المدير المدير الفنى للنادى المصرى، أن شعبية الفريق البورسعيدى شجعته على قبول عرض التدريب ليخوض تجربة جديدة بالدورى المصرى، وقال الشعبانى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الإدارة تعاملت معى بجدية في المفاوضات لأكون مدرباً للمصرى من أجل الاعداد للبطولة الأفريقية خاصة، سمير حلبية شجعنى بشكل كبير للتواجد بالدورى المصرى، والمصرى لديه شعبية وجماهير كبيرة تقف خلفه.

وأضاف: التواصل جاء بشكل سريع كانت البداية يوم الأربعاء الماضى، بعد الرحيل عن الترجى تلقيت عروض واتصالات ولكنى قررت أخذ فترة راحة قبل العودة للتدريب، ولكن عندما تحدث معى عدنان حلبية كان الأمر جدى والعرض كان جيداً وكل الظروف كانت مناسبة ولاحظت فرحة الجماهير، وأهم شئ أننى كنت مرتاح.

واختتم: بالبطع أتابع الكرة المصرية وأعرف أن بها الكثير من التشويق، لم أتحدث مع الإدارة بعد بخصوص الصفقات ولكنهم لم يقصروا معى.

وأعلن المصري البورسعيدى تعاقده رسميًا مع التونسي معين الشعبانى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر صفقة انتظرناها من بدري".

ووقع شعبانى على عقود تدريب المصرى لمدة موسم، وتم التوقيع في حضور محمد عبد الحميد وكيل المدرب التونسي.