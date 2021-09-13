اخبار الرياضه

الخليج 365 يكشف.. موسيماني يوافق على إعارة نيدفيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وافق على خروج كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق للإعارة.

وغاب كريم نيدفيد لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة وأجرى أكثر من جراحة ونفذ برامج تأهيلية من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار مصدر في الأهلي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن موسيماني وافق على خروج كريم نيدفيد للإعارة من أجل المشاركة بشكل أكبر دون أي ضغوط في المرحلة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته، أن نيدفيد اقترب من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر إف سي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا