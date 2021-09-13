مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي موقف جنش واقترابه من فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك أخر التطورات المتعلقة بموقف محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق، واقترابه من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر إف سي.

وكان جنش قد خرج من حسابات كارتيرون بعد الأزمة التي نشبت في معسكر الزمالك الأخير قبل حسم دوري الموسم الماضي، ومغادرته للمعسكر دون إذن المدير الفني.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن جنش بات قريباً من الانتقال لصفوف فيوتشر إف سي على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في الزمالك خلال تصريحاته ليلا كورة "كان هناك أكثر من محاولة للصلح بين جنش وكارتيرون عن طريق عدد من اللاعبين في الفريق، لكن الأمر لم ينجح".

وتابع "جنش لم يظهر في أي مران جماعي للزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكارتيرون قرر أن الحارس لن يكون ضمن حساباته للموسم الجديد".

وأضاف "الزمالك تعامل مع جنش كونه من القدامى في الفريق وأحد من يحملون شارة القيادة، وبالتالى هناك رغبة في عدم خسارة اللاعب وكذلك العمل على تنفيذ رغبة كارتيرون".

واستمر "كان هناك عروضاً شفهية لجنش عن طريق وكلاء لاعبين، وأبرزهم الاتحاد السكندري وفاركو".

واختتم "الساعات الأخيرة شهدت وجود عرضاً جيداً من جانب نادي فيوتشر، العرض مناسب للزمالك واللاعب، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".