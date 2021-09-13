طلعت يوسف: الإسماعيلي يحتاج لتكاتف الجميع للخروج من كبوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش قادر على الخروج من كبوته، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج للوقت للعودة إلى الطريق الصحيح.

وقال يوسف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1: "النادي الإسماعيلي لا يمكن أحد الحديث عنه وشرف لأي شخص التواجد به، الأشخاص المتواجدة في الجهاز الفني متناغمة، الإسماعيلي من الأندية الجماهيرية التي من الصعب أن تخرجها من داخلك".

وأضاف: "إذا كان يتعرض الإسماعيلي لكبوة في الفترة الأخيرة، يمكنه أن يخرج منها خلال الفترة القادمة والتي ستستغرق بعض الوقت، وستسير الأمور في الطريق الصحيح".

وأكمل: "رسالتي للجمهور سأوجهها في المؤتمر الصحفي، ولكن أقول لهم "صبراً على الفريق".

واختتم يوسف تصريحاته: "المشهد يحتاج لدعم من اللاعبين ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل وضع الفريق على المسار الصحيح".