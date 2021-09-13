الشعباني: المصري كان لديه جدية في التفاوض.. وأعرف الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد معين الشعباني مدرب المصري، أن المفاوضات مع النادي البورسعيدي، انتهت بسرعة كبيرة، مشيراً إلى أنه يعرف معلومات الكرة المصرية.

وقال الشعباني في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "النادي المصري سيلعب في الكونفدرالية، وتواصلوا معي بكل جدية وكان كلامهم معي مشجع لكي أكون مدرب في الدوري المصري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق وأن نقوم بإسعاد جماهير المصري".

وأضاف: "التفاوض مع إدارة المصري كانت جدية جدا، ولدى النادي شعبية وتاريخ كبير في الدوري المصري".

وأكمل الشعباني: "التفاوض كان بسرعة كبيرة، حيث تم التفاوض يوم الأربعاء أو الخميس الماضي، ومنذ رحيلي عن الترجي كانت هناك مفاوضات ولكنها كانت تأخذ وقت كبير، ولكن رأيت أن المصري لديه الجدية في التفاوض وأن جماهير المصري سعيدة بأنباء تولي مسؤولية تدريب الفريق".

واختتم مدرب المصري الجديد: "أعرف الكرة المصرية بالطبع والعرب يتابعون بعضهم البعض، وأعرف بعض المعلومات عن الدوري المصري واللاعبين، والإدارة لم تقصر معي، وقدموا لي قائمة الفريق ومستعدين لتقديم الإضافة".