شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين فى الدورى المصرى الموسم المقبل بـ6 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقطبت بطولة الدورى المصرى موسم 2021/ 2022 الجديد، 3 مدربين يحملون 6 ألقاب من دورى أبطال أفريقيا، أحد أقوى بطولات القارة سيكونون فى تنافس على لقب الدورى الموسم المقبل.

يأتى فى مقدمتهم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، الذى نجح فى التتويج بالأميرة الأفريقية 3 مرات فى تاريخه، منها اثنان مع المارد الأحمر ومرة مع صن داونز.

ونجح المصرى البورسعيدى فى التعاقد مع التونسى معين الشعبانى مدرب الترجى السابق خلفا لعلى ماهر، والذى نجح فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرتين من قبل مع الترجى التونسى منها واحدة على حساب الأهلى الذى كان يقوده الفرنسى باتريس كارتيرون الذى يقود الزمالك فى الوقت الحالى ولديه لقب فى دورى أبطال أفريقيا، ولكنه حصل عليه مع مازيمبى الكونغولى.

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وخلال تجربته الأخيرة فى عالم التدريب مع الترجى التونسى قاد معين الشعبانى باب سويقة فى 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدف بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.

وكان أخر مباراة لمعين الشعبانى مع الترجى التونسى أمام الاهلى بالدور قبل النهائى لدوري الأبطال الأفريقى وخسر بثلاثية دون رد فى القاهرة وقبلها خسر من المارد الأحمر بهدف دون رد ذهاباً فى رادس ليودع البطولة ويقرر بطل تونس إقالته.