شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف شيخ المدربين قبل تولى تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مهمة تدريب الدراويش لطلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة في جميع الأندية التي قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.

قاد طلعت يوسف 10 فرق وهم.. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

ولعب طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.