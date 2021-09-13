شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة انتقال ناصر منسى إلى الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من ناصر منسى، مهاجم بيراميدز، عن أنه يرحب بالانتقال إلى نادى الزمالك فى الموسم المقبل، خاصة أنه تم ترشيحه فى أكثر من فترة انتقالات من أجل الانتقال إلى قلعة ميت عقبة ولكن لم تتم الصفقة، وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب تم جس نبضه بشأن الأمر بصورة ودية من أحد نجوم نادى الزمالك القدامى بشأن رغبته فى الانتقال إلى قلعة ميت عقبة من عدمه ولم تحدث معه مفاوضات رسمية وحال حدوث ذلك سيرحب بالمسألة على الفور.

وتابع نفس المصدر، توضيحه أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع بيراميدز، ملتزم به، لذا ينتظر تفاوض الزمالك مع ناديه حال الرغبة فى الحصول على جهوده، ويعد ناصر منسى من العناصر الواعدة بالكرة المصرية فى ظل تألقه بالموسم المنقضى خلال فترة إعارته من بيراميدز إلى طلائع الجيش بخلاف ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الأولمبى خلال المشاركات التى تواجد بها مع الفراعنة.

شارك ناصر منسى مع طلائع الجيش فى الموسم المنقضى خلال 31 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما تلقى 6 إنذارات، كما شارك مع المنتخب الأولمبى فى مباراتين بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.