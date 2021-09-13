شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لم أرى مثل جماهير الأهلى في حب النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه لم يرى مثل جماهير القلعة الحمراء في حبها للفريق، وقال موسيمانى في تصريحات صحفية: لا أعتقد أننى رأيت مثل جماهير الأهلى، يحبون كرة القدم ويعشقون الفريق، عندما نصف الأهلى بكلمة واحدة يمكن أن نطلق عليه "أمة".

وأضاف موسيمانى: بدأت لعب كرة القدم بشكل محترف، في سن 18 عام، ولكن لعبت أيضا في سن 16 و17 عام.

وتابع موسيمانى: أسرتى وزوجتى بالتحديد ساعدتني كثيرا على اتخاذ القرار بتدريب الأهلى.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لدخول معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الخميس المقبل وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتش موسيمانى عن عدة أهداف من المعسكر السكندري يأتى على رأسها رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين بعد فترة الراحة التى حصلوا بنهاية الموسم الماضى بجانب تجهيز الصفقات الجديدة للمباريات المقبلة بالإضافة لزيادة التركيز والانسجام بين اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد بالمواجهة الصعبة أمام طلائع الجيش على لقب كأس السوبر.

وحالة من الحزن العارمة فرضت نفسها على جنبات النادى الأهلى إثر ضياع بطولة الدوري الذى توج بها المارد الاحمر خمسة مواسم متصلة عقب تتويج الزمالك بطلا للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه بالنسخة الاخيرة ، خسارة لقب الدورى وضعت ضغوطا كبيرة على الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى واللاعبين خلال المنافسات المتبقية في عام 2021 لتعويض الإخفاق .

بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، ستكون التحدى الاول لكتيبة موسيمانى لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة الدوري والتى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

ستكون بطولة كأس مصر ثانى التحديات التي تنتظر الأهلى بعد السوبر المحلى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز سينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت في نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.