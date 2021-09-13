شكرا لقرائتكم خبر عن محترف سلة الزمالك الجديد يبدأ مشواره بـ"فسحة" فى شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام إدجار سوسا المحترف الجديد في فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بجولة فى شوارع القاهرة ومشاهدة أهم معالمها فور وصوله إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع سوسا لتدعيم صفوف فريق السلة في الموسم الجديد، في ظل رحيل والتر هودج إلى الدورى البورتريكو وحاجة الفريق للحفاظ على البطولات التى تم تحقيقها من دورى سوبر وبطولة أفريقيا.

وكان في انتظار إدجار سوسا، رامى العايدى إدارى الفريق في المطار واصطحبه إلى النادى، حيث قام اللاعب بالتجول داخل القلعة البيضاء، وأبدى إعجابه بالنادى ومنشأته، وخاص أول تدريباته مع الفريق بعد التعارف بينه وبين اللاعبين وتقديمه لهم خلال المران.

وأخطر اللاعب مسئولي الفريق أنه قام بجمع معلومات عن الزمالك وعرف أنه ناد كبير له تاريخ في مختلف الألعاب الرياضية.

أعلن نادى الزمالك الأسبوع الماضى، التعاقد مع لاعب كرة السلة ادجار سوسا من جمهورية الدومنيكان، لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.