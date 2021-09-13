شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعاقد مع أيمن الصفاقسى مهاجم النجم الساحلى مقابل 850 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى فيوتشر الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة فى التعاقد مع أيمن الصفاقسى مهاجم النجم الساحلى التونسى مقابل 850 ألف دولار بحيث يحصل النادى التونسى على 500 ألف دولار فيما يحصل اللاعب على 350 ألف دولار، ومن المنتظر أن تقوم إدارة نادى فيوتشر بالإعداد لمؤتمر صحفي للإعلان عن كل الصفقات الجديدة، وسيقدم اللاعبين السابقين وجميع أفراد المنظومة في الأيام القادمة.

فى سياق أخر، كشف مصدر بالأهلي، عن أن الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق الأحمر، أنهيا الاتفاق على الانتقال لصفوف فريق فيوتشر اف سي على سبيل الإعارة لمدة موسم في الموسم الجديد، بعد تلقيهما عرضا جادا من قبل النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن مسئولي فيوتشر أنهوا الاتفاق مع إدارة الأهلي على الحصول على خدمات الثنائي سعد ونيدفيد في الصيف الحالي، بعدما خرجا من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل ترحيب الثنائي بالخروج للإعارة رغبة في المشاركة الأساسية مع فريق جديد بعيدا عن الأهلي.

وشدد المصدر، على أن إدارة الأهلي تركت الحرية لسعد سمير في تحديد مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل، خاصة أنه أحد كباتن الفريق الأحمر وله دور كبير داخل غرف ملابس الفريق الأحمر، إلا أن اللاعب يميل للخروج معارا لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع وجود الخماسي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة.

وأضاف أن كريم نيدفيد فضّل أيضا الخروج للإعارة، خاصة أن أمر المشاركة مع الأهلي صعب في وجود كل من عمرو السولية وحمدي فتحي اليود يانج وأكرم توفيق وعمار حمدي بمنطقة وسط الملعب.