شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يفصل انتقال لويس هينستروزا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الكولومبي لويس هينستروزا صانع ألعاب المقاولون العرب من الانتقال للمصرى البورسعيدى بعدما أبدى رغبة في الرحيل عن ذئاب الجبل إلا أن المقابل المادى الذى سيحصل عليه فريقه يقف حجر عثرة أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويرغب مسئولى المقاولون العرب في الحصول على أكبر مبلغ مادى في انتقال اللاعب خاصة وأنه من أفضل المحترفين الأجانب بالدورى خلال الموسمين الماضيين.

ويحاول مجلس إدارة المصرى استغلال رغبة اللاعب في الضغط على مجلس إدارة المقاولون لشراء عقد اللاعب خاصة وأنه سيكون دعم قوى لوسط الفريق البورسعيدى خلال الموسم المقبل.

ويسعى مسئولى المصرى إلى إبرام أكبر عدد من الصفقات خلال الساعات القليلة قبل حضور التونسى معين الشعبانى المدير الفني الجديد للفريق.