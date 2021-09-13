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الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء أولسان الكوري وكاواساكي الياباني في "أبطال آسيا"

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء أولسان الكوري وكاواساكي الياباني في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمام نادي كاواساكي  فرونتالي الياباني  المقررة غدا الثلاثاء في ملعب أولسان في دور الـ 16 لبطولة  دوري أبطال آسيا للأندية 2021.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن المهري وعمر آل علي حكما رابعا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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