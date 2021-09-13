الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء أولسان الكوري وكاواساكي الياباني في "أبطال آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمام نادي كاواساكي فرونتالي الياباني المقررة غدا الثلاثاء في ملعب أولسان في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2021.

محمد يوسف

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