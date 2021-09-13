الامارات | هدف محمد صلاح رقم 100 في الدوري الإنجليزي وتعليق ليفربول (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح رقم 100 في الدوري الإنجليزي وتعليق ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغني نادي ليفربول بهدف محمد صلاح رقم 100 في الدوري الإنجليزي الذي دخل به تاريخ البطولة كخامس أسرع لاعب يحرز 100 هدف من 162 مباراة فقط، حيث قام النادي بنشر هدف اللاعب على موقع النادي الرسمي وعلق عليه محتفلاً بانجاز اللاعب المصري صلاح.

وقال ليفربول في تغريدة على الحساب الرسمي للنادي بموقع "تويتر": "لحظة ملكية لن تُنسى من مُحطم الأرقام الأقرب لقلوبنا، الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه الـ 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز فقط في 162 مباراة".

وبالهدف الذي أحرزه محمد صلاح انضم إلى قائمة تضم 30 لاعباً فقط ممن سجلوا 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي العريق، بل أنه أصبح خامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم، في انجاز يحسب للنجم المصري محمد صلاح.

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