الجزائري رياض محرز يحتفل بخطوبته في أجواء أسطورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الأحد، بخطوبته على عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد في أجواء أسطورية.



وكان نجم منتخب "محاربي الصحراء" أعلن، في شهر يونيو/ حزيران الماضي ارتباطه بعارضة الأزياء البريطانية، على هامش العطلة الصيفية التي قضياها معا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وشهد حفل خطوبة رياض محرز حضورا لافتا لعدد من نجوم الكرة، يتقدمهم الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ولاعب وسط منتخب فرنسا.

ويرتبط محرز بعلاقة وثيقة مع عائلة بوجبا، حيث إن ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لبول كان صديقا مقربا له أثناء لعبهما معا في فريق كيمبار، المنافس بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

وعلى غرار بوجبا، عاش محرز في الضواحي الفقيرة للعاصمة الفرنسية باريس والتي تشهد تواجدا كبيرا للمهاجرين ذوي الأصول الأفريقية، كما تخرج في مدرسة شبان فريق لوهافر الفرنسي الشهيرة.

يذكر أن رياض محرز انفصل، في وقت سابق، عن زوجته ريتا جوهال، عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الهندية، التي أنجب منها ابنتيه عناية وأيلا.

ورغم المشاكل الشخصية التي عاشها في فترة ماضية مع زوجته السابقة، فإن قائد منتخب الجزائر حافظ على تألقه في الملاعب سواء مع مانشستر سيتي أو مع محاربي الصحراء، مقدما أداء مميزا نال إشادة الخبراء والمتابعين.