جودو الإمارات يحصد 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توج جودو الإمارات في اليوم الثاني لانطلاقة البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية للشباب والناشئين بـ 3 ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وبرونزية.



وتألق لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية الصاعد أحمد الجاك الذي أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي العبور المصري أحمد ذكي في وزن تحت 73 كجم ، فيما نال زميله الصاعد يزن مرشد الميدالية الفضية في وزن تحت 50 كجم، وحصل جمعة عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الرياضي على الميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كجم.

وكانت فعاليات البطولة العربية للجودو التي تقام بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، وينظمها الاتحاد المصري بإشراف الاتحاد العربي للجودو قد انطلقت برعاية وحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي، والمهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية في مقدمتها مصر - الدولة المنظمة للبطولة - ، والإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والمغرب ، وتونس ، والعراق ، والأردن ، واليمن .

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو إنجاز الوفد الإماراتي ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في دعم المنتخبات الوطنية، وتبني المواهب والمساهمة في تطبيق استراتيجية الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة بالدولة، والكشف عن المواهب وصقل مهارتها، بما كان له الأثر الكبير على تحقيق تلك النتائج التي حظيت بالإشادة من خبراء اللعبة الموجودين في البطولة.

وأثنى الدرعي على دور الأجهزة الفنية في الأندية والمنتخب الوطني، مؤكدا أن البطولة أفرزت عددا كبيرا من المواهب الواعدة على المستوى العربي، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الاتحادات الوطنية، لتطوير اللعبة وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين، موجها الشكر للاتحادين العربي والمصري على تنظيم تلك البطولة في هذه الظروف الاستثنائية.