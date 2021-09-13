شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينتظم اليوم فى تدريبات بيراميدز بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية التى ستقام مساء اليوم، الإثنين، على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، تحت قيادة المدير الفنى الجديد إيهاب جلال.

وينتظم السعيد فى تدريبات بيراميدز اليوم، عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطنى، وعاد أمس الأحد من دبى.

ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال المدير الفنى الجديد، جلسة مع عبد الله السعيد سيتحدث خلالها مع اللاعب عن عرض انتقاله لصفوف الزمالك، من أجل حسم هذا الملف حتى لا يتأثر اللاعب فى تلك الفترة المهمة التى يتم الإعداد خلالها للموسم الجديد.

ويرغب إيهاب جلال فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق والاعتماد على عناصر الخبرات مثل عبد الله السعيد، حيث استفسر المدير الفنى قبل التوقيع عن مصير بعض اللاعبين فى مقدمتهم السعيد وعن الصفقات التى قد يتم إبرامها لتدعيم الفريق، وأكدت إدارة بيراميدز للمدرب أن عبد الله من الأعمدة الأساسية ومستمر حتى نهاية تعاقده.

وقاد أمس الأحد، إيهاب جلال تدريبات فريقه الجماعية بعد توليه القيادة، ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره نادي سموحة يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.