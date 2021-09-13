شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كشف حساب اليوناني تاكيس جونياس مع بيراميدز بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز، رحيل المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس عن الفريق، بعد الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فردا من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

ونستعرض أرقام اليوناني تاكيس مع الفريق السماوى..

قاد بيراميدز في 12 مباراة

فاز: 5 مباريات

تعادل: 6 مواجهات

خسر: لقاء واحد فقط

حقق: 21 نقطة من 36

سجل: 26 هدفا

استقبل: 11 هدفا

قاد تاكيس جونياس بيراميدز لتحقيق أكبر فوز له أمام غزل المحلة بستة أهداف نظيفة، وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام المصرى بنتيجة 1/ 0.