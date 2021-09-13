شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بدراسة عدد الصاعدين بالقسم الثالث بعد الاعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عدد كبير من أندية القسم الثالث اتصالات مكثفة باتحاد الكرة من أجل التراجع عن قرار صعود 6 فرق فقط من القسم الثالث إلى القسم الثاني واستمرار تأهل 12 فريق.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال خطابات باعتراضهم على عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث والعمل على تعديل العدد.

وتلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

أعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا 20 لاعبا، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة والغاء "الوتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه.