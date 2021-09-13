شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من دبى لحسم ملف تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عودة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجازته التى يقضيها حاليًا فى دبى، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى فى الوقت الحالى من أجل تجنب ما حدث مع الدولى التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانًا وقبل انتهاء موسم الدورى المنقضى.

ومن المنتظر أن يعود بن شرقى إلى القاهرة غدًا الثلاثاء عقب انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وبعدها ستستغل لجنة إدارة نادى الزمالك تلك الفترة وقبل انطلاق الموسم الجديد من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب والوصول لحل وسط حول الخلاف الدائر بينهم، والخاص بالشرط الجزائى الذى يرغب بن شرقى فى تحديده بالعقد الجديد ومن بداية التعاقد، فى الوقت الذى ترغب إدارة نادى الزمالك فى زيادة قيمة الشرط الجزائى وتحديده من الموسم الثانى فى العقد أو إلغاءه بشكل نهائى.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن أن المغربى أشرف بن شرقى تلقى العديد من العروض على مدار الفترة الماضية فى ظل إنتهاء عقده مع الأبيض فى يونيو 2022.

قالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إن مسؤولى الزمالك لم يقفوا مكتوفي الأيدي مع إرتفاع أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي خاصة أن اللاعب أصبح أحد الركائز الأساسية لدى وحيد خاليلودزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب، ويحاول مسئولو الزمالك إمكانية تجديد عقد بن شرقى الذي ينتهي في يونيو 2022.