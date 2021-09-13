شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة كريم نيدفيد لفيوتشر بعد ترحيب موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النادى الأهلى، على إعارة كريم نيدفيد لاعب خط الوسط بالفريق، لنادى فيوتشر اف سى بالموسم الجديد ضمن خطة منح اللاعب فرصة المشاركة باستمرار لتقييم مستواه بعد تعافيه من الإصابة، لاسيما بعد ترحيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالفكرة، وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباريات الأهلي ما يقرب من 28 شهراً وتحديداً منذ إبريل 2019 بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية في الركبة قبل أن يعود لقائمة الأهلي في أخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لكن على فترات قليلة أيضاً.

كريم نيدفيد أصيب فى مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لإجراء جراحة أخرى فى ألمانيا ويؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

كريم نيدفيد ظهر فى قائمة الأهلى استعدادا لمواجهة دجلة لأول مرة منذ آخر مباراة شارك فيها أمام مصر للمقاصة فى الدورى يوم 10 أبريل 2019، أى منذ عامين و3 شهور و3 أسابيع، ما يساوى 846 يوما.

وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الأهلى.

واجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.