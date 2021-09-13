شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "يسرى والكونكورد" للانتماء عنوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى حسين زكى وحسن يسرى نجما الزمالك السابقان لكرة اليد فى خطف قلوب الزملكاوية فى نهائى كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك فى مشهد مؤازرة الفريق الأبيض من أجل حصد اللقب بالرغم من عدم تواجدهما فى فى الجهاز الفنى.

وأعطى الثنائى درس قوى فى الإنتماء بظهورهم لدعم الفريق بالرغم من رحيلهم عن الجهاز الفنى، حيث أن حسين زكى الملقب بالكونكور عمل مديرا فنيا للفريق الموسم المنقضى و حصد معهم لقب الدورى قبل الرحيل لتعيين المدير الفنى الحالى الإسبانى أوليفر روى.

و يبدة أن حب كرة اليد البيضاء محفور فى قلبى كلا الثنائى، خاصة إنهم نجحوا فى حصد الكثير من البطولات للزمالك وهما لاعبين و يخدمون النادى على صعيد الناشئين و المرتبط بتوفير جميع الإحتياجات.

ويرصد الخليج 365 لقطات فى الصور التالية :



حسين زكى و حسن يسرى 4



حسن يسرى و حسين زكى 2



حسن يسرى و حسين زكى 3