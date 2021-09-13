شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تعديل عقد أليو ديانج بعد رفض العرض التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق مالياً ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه في الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل صفوف الأهلي، وترغب الإدارة في تعديل عقده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

وتأتي رغبة إدارة الأهلي في تعديل عقد ديانج بعد رفض العرض المقدم من جالطة سراى التركى لشراء أو إستعارة اللاعب بمبلغ تخطى ثلاثة أضعاف راتبه في الأهلي، حيث ترغب الإدارة في تقدير اللاعب ماديا بعد ترحيبه بالبقاء في قلعة الجزيرة وعدم الاعتراض على رفض العرض التركى.

وشهد الموسم الماضى تألق ديانج مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع الاهلى لرصد مبلغ 8 مليون دولار للموافقة على رحيله، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب في هذا الصيف انتظاراً لعرض أوربى ضخم يليق بإمكانيات ديانج.

وفى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو.

ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق